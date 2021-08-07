Украинский депутат предостерег страну от противостояния с Россией

Депутат Верховной Рады Украины Евгений Шевченко предостерег страну от противостояния с Россией в интервью журналистке Наталии Влащенко, опубликованном на YouTube.

Украинский политик заявил, что страна может существовать, только если не будет вступать в открытое противостояние с Москвой. «Исторически Россия мощная, а мы слабее. Мы не должны быть упоротыми, идти напролом и рушить все вокруг себя», — пояснил он.

По мнению Шевченко, Украина, Белоруссия и Россия не могут находиться в едином государстве, так как имеют «ментальные» различия. Несмотря на это, страны должны жить «в абсолютной дружбе и спокойствии», добавил депутат.

В июле президент России Владимир Путин написал статью «Об историческом единстве русских и украинцев». В частности, в ней затрагиваются вопросы формирования украинского национального сознания и территориальные проблемы на постсоветском пространстве.