Более 30 туристов повисли в воздухе в горах из-за отключения электроэнергии

В Армении канатная дорога «Крылья Татева» остановилась из-за отключения электроэнергии, в результате чего более 30 туристов повисли в кабинках в воздухе. Об этом пишет Sputnik Армения со ссылкой на пресс-службу МЧС республики.

Как отмечалось, туристов эвакуируют сотрудники Сюникского областного управления спасательной службы МЧС. «В одной кабине находилось 20-22 человека, в другой — 10-15», — говорилось в сообщении пресс-службы ведомства.

По предварительным данным, причиной остановки канатной дороги мог послужить удар молнии. Также уточнялось, что сегодня, 8 августа, из-за технических проблем «Крылья Татева» прекращают свою работу во второй половине дня.

«Крылья Татева» является самой длинной в мире пассажирской канатной дорогой маятникового типа. Ее длина — 5,7 километра, самая высокая точка — 330 метров, путь в одном направлении из села Алидзор в знаменитый средневековый Татевский монастырь занимает 11 минут.

Ранее в январе на горнолыжном курорте Красная Поляна в Сочи произошел технический сбой. Инцидент произошел днем в горно-туристическом центре «Газпром». Уточнялось, что кресельная канатная дорога остановилась из-за технологических проблем — оттуда на снегоходах были эвакуированы 170 человек.