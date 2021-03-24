Семья туристов сорвалась с горнолыжного подъемника на большой высоте

Семья туристов в США сорвалась с кресла горнолыжного подъемника на большой высоте. Об этом пишет Action News.

Как сообщил изданию очевидец событий Дуг Маки (Doug Mackie), в воскресенье, 21 марта, он катался на лыжах со своим сыном на горе Кэмелбэк, штат Пенсильвания.

Отдыхающие подъехали к одному из подъемников курорта и встали в очередь за мужчиной и его двумя детьми. Пропустив семью туристов, Маки и его сын сели в кресло и начали подниматься в гору.

Маки вспоминает, что в какой-то момент подъемник резко остановился. Он увидел, что кресло, на котором сидел мужчина с детьми, начало раскачиваться, а затем сорвалось с высоты. «Мы увидели эту семью. Их кресло начало раскачиваться — оно перевернулось почти вертикально. Мужчине удалось схватить своих детей, и они вместе упали вниз», — добавил Маки.

Пострадавшие были доставлены в больницу, на данный момент информации об их состоянии нет. Управляющий директор горнолыжного курорта Кэмэлбек заявил, что идет тщательное расследование произошедшего.

Ранее в марте сообщалось о нападении дикого медведя на туристов на горнолыжном курорте. Один из очевидцев записал происходящее на видео. Позже он отвлек хищника, спускаясь по склону и уводя за собой зверя от основной группы людей.