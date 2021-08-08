Байден начал «чертовски гордиться» олимпийской сборной США после Игр в Токио

Президент США Джо Байден заявил, что начал «чертовски гордиться» национальной сборной после Олимпиады в Токио. Поздравление американского лидера приводит The Hill.

«Не думаю, что были Олимпийские игры, подготовка к которым была бы труднее. Вы тренировались четыре года, вы подготовились, а потом пришел COVID, и вам пришлось ждать еще год. Вы проявили такое изящество и такую порядочность и просто заставили меня чертовски гордиться», — обратился к спортсменам Байден.

На данный момент США занимают первое место по количеству медалей на Олимпиаде в Токио (108) и второе место после Китая по количеству золотых медалей (36).

Ранее сборная России завоевала семь медалей в предпоследний день Олимпиады в Токио. Двукратным олимпийским чемпионом по вольной борьбе стал Абдулрашид Садулаев. Также олимпийское золото завоевали отечественные синхронистки. Золотую медаль в прыжках в высоту выиграла Мария Ласицкене, которая впервые участвовала в Олимпиаде.

Всего 7 августа было разыграно 35 комплектов наград в 19 видах спорта. Россия занимает четвертую строчку в медальном зачете Игр. На счету россиян 20 золотых, 26 серебряных, 23 бронзовые медали.

