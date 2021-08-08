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Почти половина россиян оказалась не готова доверить лечение людей ИИ

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Фото: Todd Korol / Reuters

Доверить свое лечение искусственному интеллекту (ИИ) готов лишь каждый пятый россиянин. Об этом со ссылкой на исследование Superjob сообщает «Газета.Ru».

Согласно данным опроса, лишь пять процентов респондентов согласились с тем, что определение диагноза и назначение лечения пациентам можно поручить алгоритмам искусственного интеллекта. Еще 37 процентов высказали мнение о том, что эти функции можно частично переложить на цифровые интеллектуальные системы.

Еще 44 процента россиян сочли, что доверить лечение искусственному интеллекту нельзя, поскольку необходимые для этого технологии пока недостаточно хорошо развиты. Вдобавок они указали, что участие врача и его поддержка в некоторых случаях крайне важны и нужны.

Свое собственное лечение в случае заболевания искусственному интеллекту оказались готовы поручить 22 процента россиян. Ещё 78 процентов признались, что не стали бы полагаться на цифровые алгоритмы.

Отмечается, что среди опрошенных с оптимизмом о возможностях IT-медицины чаще отзывались женщины, а также молодые россияне в возрасте до 24 лет.

Ранее сообщалось, что в США создали робота и научили его играть на пианино. Устройство получило несколько манипуляторов с пневматическим приводом, которые являются аналогами человеческих пальцев. Каждый такой палец для управления подключили к восьмибитному чипу ARM и пневматическому механизму.

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