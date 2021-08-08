На Украине пассажирский поезд сошел с рельсов

Локомотив и первый вагон пассажирского поезда сошли с рельсов под Тернополем на Украине. Об этом сообщает пресс-служба «Укрзалізниці» («Украинская железная дорога») в Facebook.

В результате инцидента никто не пострадал. Пассажиры, направлявшиеся из Рахива в Киев, пересели на другие поезда. На место происшествия прибыла специальная комиссия. Причины инцидента выясняются.

В начале апреля поезд примерно с тремя сотнями пассажиров сошел с рельсов на Тайване, в результате погибли или остались под завалами десятки людей. По последним данным, как минимум 40 человек погибли, более 60 — пострадали.