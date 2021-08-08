Автомобиль с российскими военными разбился в Армении

Автомобиль с военнослужащими российской военной базы в Армении разбился на трассе Гюмри — Ереван. В результате аварии погиб один военнослужащий, еще четверо пострадали. Об этом со ссылкой на пресс-службу Южного военного округа сообщает РИА Новости.

Уточняется, что инцидент произошел в районе населенного пункта Талин утром 8 августа. Водитель машины не справился с управлением, и она опрокинулась в кювет.

«Один военнослужащий-контрактник от полученных травм скончался на месте. Четверых военнослужащих контрактной службы, находящихся в автомобиле во время ДТП, с травмами средней степени тяжести оперативно доставили в лечебное учреждение», — уточнили в пресс-службе.

Ранее сообщалось, что на северо-западе Турции в провинции Балыкесир перевернулся автобус. В результате аварии погибли не менее 14 человек, из них 11 на месте, а трое — в больнице.