Треть российских компаний выступили за увольнение антипрививочников

Треть российских компаний (34,6 процента) выступают за увольнение сотрудников, которые отказались от вакцинации против коронавируса. Об этом говорится в исследовании «Мегаплан» совместно с hh.ru (есть в распоряжении «Ленты.ру»).

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При этом 24,8 процента сказали, что делать это стоит только если у человека нет уважительных причин для отказа от прививки. Еще пять процентов не примут антипрививочников, потому что боятся получить штраф. 65,4 процента считают, что увольнять за такое нельзя.

Между тем 54,6 процента готовы взять на работу невакцинированного сотрудника (12,1 процента делать этого не стали бы), а 33,3 процента отметили, что наличие прививки будет дополнительным преимуществом.

Четверть опрошенных сотрудников (25,1 процента) сказали, что работодатели заставили их вакцинироваться, еще 25,4 процента отметили, что их «не заставляли, но убеждали». 24,1 процента работодателей считают, что вакцинация должна быть обязательной, среди сотрудников такого мнения придерживаются 18,5 процента.

Работники назвали несколько причин отказа от вакцинации. Около 35,7 процента считают, что государство таким образом преследует корыстные цели, 29,4 процента боятся навредить здоровью, 17 процентов уверены, что нельзя перекладывать ответственность за вакцинацию на бизнес, 16 процентов не доверяют отечественным препаратам, 1,8 процента ждут появления в России зарубежной вакцины.