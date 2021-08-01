Производители вакцин от коронавируса подняли цены

Производители вакцин от коронавируса Pfizer и Moderna подняли цены за одну дозу препарата для Евросоюза. Части контрактов оказались в распоряжении Financial Times.

По данным издания, Pfizer поднял ценник с 15,5 до 19,5 евро за дозу, а Moderna вместо 22,6 доллара будет стоить 25,5 доллара (21,48 евро за одну дозу). Представители компаний пока никак не прокомментировали информацию о повышении цен, отмечает Reuters.

Ранее в Европейской комиссии заявили, что до конца лета необходимо вакцинировать по крайней мере 70 процентов жителей ЕС.

В конце июля производитель вакцин от COVID-19, AstraZeneca, предоставила отчетность, из которой следует, что доходы от продаж по результатам первого полугодия 2021 года составили 1,17 миллиарда долларов.

В отчете указано, что за шесть месяцев было реализовано 700 миллионов доз вакцины более чем в 170 странах. Совокупный доход компании в первом полугодии 2021 года достиг 15,54 миллиарда долларов, что на 23 процента выше прошлогодних показателей за тот же период. Рыночная капитализация AstraZeneca сейчас оценивается в 127,68 миллиарда долларов.

Ранее стало известно, что в России появятся иностранные вакцины от коронавируса. Примерная стоимость препаратов от Moderna, Pfizer и AstraZeneca составит несколько тысяч рублей, а на российском рынке их появление ожидается через 1-2 года.

Для сравнения цена «Спутника V» — 900 рублей, но для граждан она бесплатна, поскольку препарат закупается за счет государства. В Евросоюзе каждая страна может самостоятельно выбирать, делать ли вакцинацию для населения платной или нет. Но все государства ЕС сделали ее бесплатной для местных жителей.