Британско-шведская компания AstraZeneca обогатилась на продаже вакцин от коронавируса. Об этом говорится в отчете, опубликованном на сайте компании.

Доходы от продаж по результатам первого полугодия 2021 года составили 1,17 миллиарда долларов. В отчете указано, что за шесть месяцев было реализовано 700 миллионов доз вакцины более чем в 170 странах. Совокупный доход компании в первом полугодии 2021 года достиг 15,54 миллиарда долларов, что на 23 процента выше прошлогодних показателей за тот же период. Рыночная капитализация AstraZeneca сейчас оценивается в 127,68 миллиарда долларов.

В настоящее время ряд стран Европы приостановили или запретили вакцинацию препаратом AstraZeneca из-за обнаружения тромбоза у привившихся пациентов. В частности, закупку вакцин недавно прекратила Испания. Такое решение было принято в связи с побочными эффектами препарата. Ранее ожидалось, что государство закупит 31 миллион доз вакцины.

В AstraZeneca сообщили о повышенном риске возникновения тромбоза после первичной вакцинации. Речь идет от препарате Vaxzevria.