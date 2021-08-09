Стало известно о втором запертом в российской больнице ребенке

Изоляция двухлетнего ребенка в больнице Волгограда — не единственный случай. Двумя месяцами ранее в одной из палат учреждения заперли еще одного мальчика, сообщает Life.

Как стало известно изданию, ребенок в возрасте чуть более двух лет был изолирован на территории больницы в мае-июне. Мальчика забрали у пьющих родителей, которых собирались лишить родительских прав. Врачи не разрешали стоять возле его палаты, кормить, кроме того, не давали даже успокоить. Ребенок сильно плакал, и только одна смена разрешила его уложить спать.

«Понимаю, что это не единственное место, куда привозят детей из неблагополучных семей, но я увидела именно тут ад. Ад для брошенных малюток. Этого малыша держат взаперти... Мамочки суют еду под дверь на салфетках, и каждая плачет возле этой двери» — рассказала одна из свидетельниц.

Уточняется, что у мальчика замечены повреждения спины, а также «шишка в области почки». Медики на это не обратили внимания.

Ранее в больнице №8 города Волгограда врачи заперли в палате и отказались кормить двухлетнего ребенка, которого отобрали у матери-наркоманки. Мальчик ждет отправки в детский дом в ужасных условиях.