Привязанная к дереву в московском парке женщина с арбалетом попала на видео

В московском парке женщину с арбалетом при невыясненных обстоятельствах привязали к дереву. Это попало на видео, запись опубликовал телеканал РЕН ТВ.

На кадрах видна привязанная к верхушке дерева женщина. Территория вокруг дерева оцеплена. Сейчас на месте работают сотрудники полиции и экстренных служб. Выясняются все обстоятельства произошедшего.

По информации РЕН ТВ, инцидент произошел в Бабушкинском районе на северо-востоке Москвы. Как рассказали очевидцы, привязанная женщина что-то выкрикивала, у нее в руках арбалет.

По данным Telegram-канала «112», женщина является экоактивисткой. На дереве она находится с самого утра и отказывается спускаться. На 20-метровую высоту ее доставил кран.