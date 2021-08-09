Боксер-чемпион нокаутировал женщину и был объявлен в розыск

Бывший чемпион мира по боксу в легком весе Роберт Истер-младший был объявлен в розыск в штате Огайо, США. Об этом сообщает TMZ.

Пострадавшая обратилась в полицию, рассказав о нападении американского боксера. Женщина со следами побоев на лице рассказала, что потеряла сознание после удара Истера. Бывшего обладателя чемпионского пояса по версии Международной боксерской федерации (IBF) разыскивает полиция.

В июне американский кикбоксер Джо Шиллинг нокаутировал незнакомца в баре. Позже сам спортсмен назвал свои действия самообороной. Пострадавший подал в суд на Шиллинга и на владельца заведения, где произошла потасовка. Мужчина намерен взыскать с обидчика 30 тысяч долларов.

На счету 30-летнего Истера 23 победы при единственном поражении в карьере. Американец трижды защитил титул чемпиона IBF в легком весе.