В Германии потребовали от Белоруссии проведения честных президентских выборов

Правительство Германии потребовало от властей Белоруссии проведения честных президентских выборов. Об этом заявила представитель немецкого кабинета министров Ульрике Деммер, передает ТАСС.

Политик отметила, что выборы 2020 года, на которых победил действующий президент Александр Лукашенко, не были свободными и привели к усилению репрессий против граждан страны. «Аресты, похищения, пытки и страх стали повседневностью, инструментом, при помощи которого режим Лукашенко держится за власть», — подчеркнула она.

Деммер заключила, что Берлин полностью поддерживает народ Белоруссии в его «бесстрашном стремлении к демократии, свободе и политическому самоопределению». По ее словам, власти республики обязаны прекратить репрессии и установить открытый диалог с населением.

Ранее сообщалось, что крупнейшая фракция Европарламента призвала лидеров стран-членов Европейского союза (ЕС) к организации революции в Белоруссии. «Режим падет, и победа народа неизбежна — это только вопрос времени. ЕС должен готовить победу демократической революции в Белоруссии», — сказано в заявлении главы фракции Манфреда Вебера.