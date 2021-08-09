Раскрыто продлевающее жизнь вещество из водорослей

Российские ученые из Института биологии ФИЦ Коми раскрыли, что фукоксантин, пигмент из бурых водорослей, является потенциальным средством для лечения возрастных заболеваний и продления жизни. Об этом сообщается на сайте «Научная Россия».

Известно, что фукоксантин повышает активность фактора транскрипции NRF-2, который, в свою очередь, регулирует активность генов антиоксидантных белков, защищающих от окислительного стресса, возникшего из-за инфекции и воспаления.

Исследователи продемонстрировали, что фукоксантин продлевает жизнь двум видам беспозвоночных, использующимся как модельные организмы — Drosophila melanogaster (плодовая мушка) и Caenorhabditis elegans (круглый червь). Кроме того, он повышал стрессоустойчивость организмов, то есть выживаемость при неблагоприятных условиях среды.

Ученые также исследовали другие потенциальные средства продления жизни, включая вещества из группы терпенов (например, каротиноиды) и полифенолов (антоцианы), которые в большом количестве содержатся в различных ягодах. Хотя экстракты ягод аронии и морошки несколько увеличили продолжительность жизни модельных животных при добавлении в корм, выраженного геропротекторного действия они не оказали.

Ранее ученые из Новой Зеландии выяснили, что удаление репродуктивных органов у баранов способствует продлению жизни. Специалисты не исключают, что кастрация может быть радикальным, но эффективным способом продлить жизнь мужчинам.

