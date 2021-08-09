В России предложили ограничить продажу газовых баллончиков физическим лицам

Руководитель движения «За безопасность» Дмитрий Курдесов предложил ограничить продажу газовых баллончиков физическим лицам. Соответствующее обращение он направил главе МВД России Владимиру Колокольцеву, сообщает RT.

Курдесов заявил, что сейчас газовый баллончик может купить любой россиянин. При этом средство самообороны служит «не самым эффективным инструментом» при нападении. По мнению общественного деятеля, использование баллончика может принести вред жертве, а также увеличить агрессию со стороны атакующего.

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Глава движения «За безопасность» добавил, что газовые баллончики в России зачастую превращаются в «орудия противоправных действий», которые направлены не только против граждан, но и против сотрудников правоохранительных органов.

«В связи с этим прошу Вас оценить целесообразность введения запрета на продажу, хранение и использование газовых баллончиков для физических лиц на территории Российской Федерации, оставив право на приобретение и использование данных средств самообороны за правоохранительными органами и юридическими лицами, осуществляющими на основании лицензии частную охранную деятельность», — подчеркивается в обращении.

Ранее российских медиков предложили обучать самообороне. Сотрудникам скорой помощи следует научиться избегать конфликтов и применять для собственной защиты баллончики и электрошокеры.