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В российском городе водитель распылил баллончик в лицо 92-летней женщине

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Кадр: УМВД РФ по Приморскому краю

В российском городе Владивостоке водитель в ходе дорожного конфликта распылил перцовый баллончик в лицо 92-летней женщине. Об этом сообщается на сайте УМВД по Приморскому краю.

Пенсионерка Любовь Маслеха находилась на пассажирском сидении, за рулем находился ее внук. На светофоре их автомобиль подрезала другая машина, мужчина открыл окно и начал нецензурно браниться.

«Мне 92 года, я почти век прожила, но таких слов не слышала. У меня даже сейчас при воспоминании сердце болит. Мой внук тогда открыл окно и ответил ему, что тот, видимо, Правила дорожного движения не знает. На что хулиган вытащил какой-то баллончик и распылил в наш салон неизвестное вещество», — рассказала пожилая женщина.

От испуга и боли она потеряла сознание. Внук упустил машину обидчика, испугавшись за бабушку, после чего вызвал скорую помощь и ГИБДД и начал промывать пострадавшей глаза. В это время к их машине подъехал капитан полиции Алексей Фомин. На служебном автомобиле он доставил пенсионерку в поликлинику, где ей оказали первую помощь, а затем в больницу.

Сотрудник дорожной инспекции порекомендовал водителю зафиксировать место происшествия на фото, поскольку инцидент относится не к ДТП, а к хулиганству. Информации о том, найден ли виновник, не поступало.

Ранее мужчина случайно выстрелил из ружья в себя и ранил друга во время охоты в Иловлинском районе Волгоградской области. По предварительным данным, смертельное ранение мужчина получил из-за неосторожного обращения с оружием. Со слов очевидца, он и двое его товарищей 43 лет решили поохотиться на крупную дичь. Им удалось подстрелить животное, однако в процессе добивания находившееся в руках одного из охотников ружье выстрелило.

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