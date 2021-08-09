В Хакасии вновь начали проводить занятия иппотерапией для детей с инвалидностью

В Хакасии вновь начали проводить занятия по лечебной физической культуре в форме иппотерапии для детей с инвалидностью. Об этом сообщает издание «ИА Хакасия».

Индивидуальные занятия проводятся на базе республиканского дома-интерната «Теремок». Отмечается, что во время иппотерапии в качестве инструмента профилактики и реабилитации выступает лошадь, общение с которой способствует созданию у детей новых условных рефлексов, редукции тонических рефлексов, развитию равновесия, а также совершенствует координацию движений.

Известно, что физическая культура проводится ежедневно для шести детей-инвалидов по индивидуальному плану на каждого ребенка с учетом его особенностей и функциональных возможностей. Всего курс иппотерапии включает 12 индивидуальных занятий по 45 минут, которые проводятся два-три раза в неделю в зависимости от расписания.

«Мы понимаем, как детям важны различные курсы реабилитации. Именно поэтому при условии соблюдения всех санитарно-эпидемиологических норм принято решение возобновить иппотерапию, — заявил министр труда и социальной защиты Республики Хакасия Владимир Чебодаев. — Считаю, что общение с лошадью и уход за ней очень полезны для детей».

Ранее в июле на Ставрополье организовали бесплатную иппотерапию для детей с синдромом Дауна. Ее можно пройти в Михайло-Архангельском подворье в Шпаковском районе. Животные содержатся в православном храме, и с удовольствием принимают гостей — взрослых и детей.