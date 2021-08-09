Россиянин расстрелял двух человек из ружья после дорожного конфликта

В Канске, Красноярский край, задержали ранее судимого местного жителя, который выстрелил из ружья по двум россиянам, поджидавшим его у дома после дорожного конфликта. Об этом сообщается на сайте регионального управления МВД России.

Установлено, что ночью 6 августа на одной из улиц города 19-летний подозреваемый поссорился с 36-летней женщиной и 22-летним молодым человеком. Чтобы не обострять конфликт, он сел в свой автомобиль и собирался уехать, но зацепил машину оппонентов. После этого, не дожидаясь реакции, он покинул место происшествия.

Подъехав к дому, молодой человек увидел, что у ворот его уже ждут потерпевшие. Тогда подозреваемый достал из сейфа ружье отца и четыре раза выстрелил по непрошенным гостям. Россиянку госпитализировали, а ее спутник обратился в травмпункт.

Против стрелявшего возбудили уголовное дело по части 2 статьи 111 («Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью с применением оружия») УК РФ.