Родители приютили виновного в смерти их дочери мужчину

Родители погибшей в аварии 23-летней Марии Хеменес (Maria Jimenez) приютили виновного в ДТП водителя. Об этом сообщает Daily Mirror.

Четыре года назад Хеменес заканчивала лингвистический факультет в университете в Брайтоне, графство Восточный Суссекс. Девушка планировала отправиться в Корею и преподавать там иностранные языки — она владела английским, испанским и корейским.

Мать Марии, Элизабет (Elizabeth), рассказала, что они с дочерью были очень близки и делились друг с другом всем. Однажды Элизабет узнала, что у ее дочери появился новый приятель по имени Ник Тай (Nick Tay), они вместе играли в одной церковной музыкальной группе. Оказалось, что молодой человек переехал в Великобританию из Сингапура в 2016 году.

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22 марта 2017 года мать и дочь, как всегда, поговорили по телефону. Девушка сказала, что собиралась на ужин с Ником и другими членами группы. «Мы закончили разговор, как всегда, словами "я люблю тебя". Тогда мы поговорили с ней в последний раз», — сказала Элизабет.

На следующий день в шесть утра в квартиру к отцу Марии пришла полиция. Полицейские сообщили, что девушка попала в аварию и погибла. За рулем автомобиля был Тай. Убитый горем мужчина связался со старшим сыном, и они вместе отправились к Элизабет, чтобы рассказать о случившемся.

По словам матери погибшей, она не разозлилась на Тая, а захотела помочь парню, который на тот момент находился в полицейском участке. «Несмотря на шок и горе, в моей голове прочно засел один вопрос: "как бы я хотела, чтобы мир отреагировал, если бы за рулем был мой собственный сын или муж?". А что, если бы водителем была я? Я мгновенно поставила себя на место этого человека», — призналась Элизабет.

Родители Хеменес приютили Тая на полтора месяца. Пара приняла молодого человека как родного сына. Вскоре состоялся суд и сингапурца приговорили к пяти годам лишения свободы. Через 3,5 года его освободили досрочно и депортировали на родину.

Ранее сообщалось, что жительница новозеландского города Крайстчерч дала разрешение на условно-досрочное освобождение убийцы, который 23 года назад отнял жизнь у ее трехлетней дочери. Преступник признал, что встреча с матерью его жертвы оказала на него большее влияние, чем сеансы у психолога.