Племянница самостоятельно выследила в соцсетях подозреваемого в убийстве тети

Жительница графства Кент, Великобритания, соблазнила по переписке подозреваемого в убийстве своей тети с помощью Facebook, чтобы его арестовали. Об этом сообщает Daily Mail.

В 2014 году 59-летняя учительница на пенсии Кристин Робинсон (Christine Robinson) была жестоко изнасилована и убита в ЮАР в домике для сафари, которым она управляла одна после смерти мужа. Предположительно, нападение произошло после того, как она сняла со счета большую сумму, чтобы выплатить зарплату сотрудникам. Главный подозреваемый Эндрю Ндлову (Andrew Ndlowu), которому тогда было 24 года, исчез в ночь убийства. Предполагалось, что он сбежал домой в Зимбабве, однако позже вернулся в ЮАР.

С тех пор подозреваемый так и не был арестован. 49-летняя племянница убитой Лианна Сергисон (Lehanne Sergison) решила взять расследование в свои руки и нашла Ндлову в соцсетях. Он был зарегистрирован в Facebook и проявлял активность на сайтах знакомств. Англичанка создала фальшивый аккаунт, познакомилась с друзьями Ндлову и вскоре начала переписку с самим подозреваемым.

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«Когда я впервые связалась с ним, я написала, что у него сексуальные глаза. Из-за этого меня чуть не стошнило. Когда он ответил, я не знала, что сказать. Я давно ни с кем не флиртовала. Я спросила друзей, что бы написали их дочери-тинейджеры», — рассказала Сергисон. Женщина испытывала такой стресс от общения с предполагаемым убийцей, что ей начали сниться ночные кошмары. Ей пришлось обратиться за помощью к психотерапевту.

Через два месяца переписки Ндлову дал ей свой телефонный номер и сказал, что хочет увидеться. Сергисон назначила ему встречу в Йоханнесбурге в июне 2019 года и проинформировала об этом детективов. Однако в указанном месте Ндлову так и не появился. Его телефон, который отслеживала полиция, был отключен.

Сергисон была расстроена исчезновением убийцы после того, как она подобралась так близко к нему. Она подумала, что все кончено, и 30 июля, в годовщину смерти Робинсон, опубликовала в Facebook пост, с фотографией Ндлову и призывом к жителям ЮАР помочь найти его. Пост стал вирусным, пользователи поделились им 70 тысяч раз. Через несколько часов Сергисон получила сообщение от женщины из Йоханнесбурга. В нем говорилось: «Напишите, пожалуйста, мне в WhatsApp. Он работает на моего отца».

В начале августа полицейские выследили и арестовали Ндлову в Йоханнесбурге. Сообщается, что он расплакался и настаивает на том, что не связан с убийством. Сейчас он содержится под стражей, его ждет суд.