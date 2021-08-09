МИД России осудил действия властей Токио во время акции у российского посольства

В Министерстве иностранных дел (МИД) России осудили бездействие властей Токио во время акции, проведенной по поводу 76-й годовщины вступления СССР в войну против милитаристской Японии. Соответствующий комментарий опубликован на сайте ведомства.

Мероприятие прошло 9 августа у ворот посольства России в Токио. «Подобные действия, осуществляемые при попустительстве японских властей, в очередной раз свидетельствуют о нежелании официального Токио и ряда политических и общественных сил страны прямо смотреть в глаза истории и извлечь из нее надлежащие уроки», — отметил директор департамента информации и печати МИД России Николай Лахонин. В ведомстве также выразили озабоченность «продолжающимися попытками» Японии игнорировать признанные итоги Второй мировой войны.

Материалы по теме Курильские и российские Япония придумала проблему спорных островов. 70 лет это губит отношения с Россией Российско-японские осложнения. Чем опасно обострение курильского кризиса и на что готовы японцы, чтобы вернуть острова?

Ранее доцент университета Темпл в Токио Джеймс Браун поставил под сомнение будущее мирного договора России с Японией из-за принципиально разных позиций сторон.

Москва и Токио не могут подписать мирный договор по итогам Второй мировой войны из-за территориального спора вокруг южной части Курил. Япония считает острова Итуруп, Кунашир, Шикотан и группу островов Хабомаи своими «северными территориями». В свою очередь, Москва не признает самого факта территориального спора.