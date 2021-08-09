Мать выброшенного из окна двухлетнего мальчика рассказала о его состоянии

Мать двухлетнего мальчика, которого отец выбросил из окна пятого этажа, рассказала об улучшении состояния ребенка. Об этом сообщает телеканал РЕН ТВ.

«Прогнозы положительные, малыш идет на поправку с каждым днем. Сегодня его перевели из реанимации, он лежит в палате интенсивной терапии с бабушкой», — заявила россиянка.

По ее словам, мальчик находится в больнице с бабушкой, потому что женщина ищет работу и решает квартирный вопрос. Мать ребенка также рассказала, что каждый день общается с сыном по видеосвязи.

По данным телеканала, с мальчиком сидит бабушка по линии отца ребенка.

Инцидент произошел 5 августа в Москве. Тогда 24-летний Леонид Кудрявцев выбросил двухлетнего мальчика из окна. В это время в квартире находилась бабушка ребенка. Как рассказали соседи, которые вызвали скорую, после падения он был в сознании, общался и говорил, что ему больно. После случившегося отец в полуголом виде выбежал из подъезда и скрылся, но вскоре был задержан.

Позже мать мальчика рассказала, что они с супругом последние несколько дней ругались. Она отметила, что россиянин приехал в Москву вместе с ребенком, чтобы сделать прививку. По словам женщины, ее муж злоупотреблял алкоголем.