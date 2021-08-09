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В Мали более 50 человек погибли в результате нападения террористов

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Фото: AP

В результате террористических нападений на деревни на севере Мали погибли более 50 человек. Об этом сообщает Journal du Mali.

Атакам боевиков подверглись три деревни в регионе Гао на границе с Нигером. Нападавшие не только убили мирных жителей, — речь идет о 51 человеке — но и разграбили и сожгли дома, а также увели с собой скот. Префектура провинции Гао возложила ответственность за нападение на исламских радикалов, однако название конкретной группировки не уточняется.

Африканские деревни регулярно подвергаются рейдам боевиков, которые сопровождаются массовыми убийствами и уничтожением частной собственности. 4 августа в Нигерии члены неизвестной вооруженной группировки атаковали четыре деревни и убили 68 человек. Также они сожгли 63 дома и уничтожили 68 гектаров сельскохозяйственных угодий.

20 июля двое мужчин совершили покушение на временного президента Мали Ассими Гоиту в мечети, во время празднования Курбан-Байрама. Гоита не пострадал, оба нападавших были нейтрализованы и арестованы службой безопасности первого лица. 26 июля один из несостоявшихся убийц внезапно скончался в тюрьме, причина его смерти неизвестна.

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