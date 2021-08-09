Российский врач назвал грозящую реанимацией ошибку при лечении COVID-19

При COVID-19 не следует самостоятельно ставить себе диагноз, а также стимулировать иммунитет. Есть риск не только усугубить состояние организма, но и спровоцировать опасный для жизни «побочный эффект». Ошибку, грозящую реанимацией, назвал российский врач-хирург, специалист по организации здравоохранения Кирилл Ювченко в интервью «Доктору Питеру».

По его словам, чрезмерное усердие в лечении коронавируса может спровоцировать тот самый опасный цитокиновый шторм. «Речь о чрезвычайно сильной иммунной реакции, при которой организм борется не на жизнь, а на смерть», — предупредил медик.

Он отметил, что во всем необходимо соблюдать умеренность, не доводя организм до ослабления. Например, физические нагрузки полезны для иммунитета, но только в умеренном количестве. В противном случае лейкоциты мигрируют в зону стресса, и организм становится более уязвимым к инфекциям, подчеркнул врач.

Ранее вирусолог Александр Чепурнов рассказал об особенности лечения «дельта»-варианта коронавируса. По его утверждению, в отличие от «уханьского», вариант «дельта» лечится сложнее, ведь в этом случае играют роль гастроэнтерологическая компонента и скорость развития заболевания. Вместе с тем точного представления, действительно ли новый вариант коронавируса вызывает более тяжелое течение заболевания, на данный момент нет.