Лукашенко призвал не пугать его расстрелом

Президент Белоруссии Александр Лукашенко призвал своих недоброжелателей не пытаться запугивать его. Об этом он заявил в ходе «Большого разговора» с журналистами, трансляция которого ведется на YouTube в понедельник, 9 августа.

«Запугать меня трибуналом, расстрелом, ну расстреляют, бесполезно меня пугать», — подчеркнул белорусский лидер.

Ранее в своем выступлении Лукашенко заявил, что, по его мнению, выборы главы государства в 2020 году прошли в условиях «тотальной гласности» и демократизации политической жизни. Он отметил, что часть кандидатов на президентский пост изначально готовилась «долбить власть», вместо того чтобы готовиться к «справедливым и честным» выборам.

В Белоруссии более полугода продолжались массовые протесты после президентских выборов 9 августа 2020-го. Акции жестко подавлялись силовиками. Были задержаны десятки тысяч людей. Многие рассказали о пытках и избиениях в изоляторах. Как минимум четыре человека погибли, сотни получили тюремные сроки за оппозиционную деятельность.