Акции крупнейшего производителя стали в России рухнули после взрыва на заводе

Сразу после взрыва на кислородно-распределительном пункте Новолипецкого металлургического комбината акции НЛМК, крупнейшего производителя стали в России, рухнули на два процента, свидетельствуют данные Мосбиржи.

На минимуме они опускались ниже 250 рублей за акцию, после чего, по состоянию на 11:10 скорректировались до 253 рублей.

О взрыве и пожаре с обрушением кровли сообщил информированный источник. Официально компания информацию не комментировала.

На прошлой неделе взрыв и пожар произошли на заводе «Газпрома» по подготовке конденсата к транспорту под Новым Уренгоем. С огнем удалось справиться только спустя сутки. В выходные компания сообщила, что возобновила производство, но в каком объеме, не уточнила.

Эксперты ожидают, что последствия аварии будут влиять на рынок сжиженного углеводородного газа (СУГ) в России в течение нескольких месяцев. Они не исключают новых рекордов биржевых цен, а также сложностей с поставками природного газа в Европу, которые уже заметно упали.