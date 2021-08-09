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Женщин впервые допустили к управлению главными мусульманскими святынями

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Фото: Saudi Ministry / Reuters

Впервые в истории Саудовской Аравии власти допустили женщин к управлению мусульманскими святынями. Генеральный председатель Главного управления по делам Двух Святынь Абдуррахман ас-Судейс (Abdul-Rahman Al-Sudais) объявил о назначении двух женщин — Ануд аль-Абуд и Фатиму ар-Рашид — своими помощницами по вопросам развития контактов с женской аудиторией. Об этом сообщает телеканал «Аль-Арабия».

Помимо этого, генеральный председатель завял о запуске специальной программы по подготовке 320 девушек-служащих мечетей, с целью улучшить качество прием паломниц. «Мы делаем это с целью привлечь квалифицированные кадры, готовые работать на благо Управления. Мы хотим расширить права и возможности талантливых девушек», — отметил Судейс.

В беседе с телеканалом «Аль-Хурра» саудовский религиовед Мухаммад Абу Хафс (Muhammad Abu Hafs) назвал данное решение «серьезным шагом», пояснив, что раньше в столь консервативном государстве, как Саудовская Аравия, представить подобные назначения было невозможно.

Главное управление по делам Двух Святынь является важным институтом в саудовском государстве. C 1986 года правители страны имеют официальный титул «Служителя Двух Святынь». К ним относятся мечеть аль-Харам в Мекке и мечеть Пророка в Медине, считающиеся главными святынями мусульман.

Либерализация общественной жизни в королевстве связана с масштабной программой реформ Saudi Vision 2030, призванной открыть страну миру и диверсифицировать экономику.

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