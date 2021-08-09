В Петербурге автомобильный вор умер после шлепка по ягодице

В Санкт-Петербурге автомобильный вор пытался вскрыть машину, получил шлепок по ягодице от ее владельца и умер. Об этом сообщает «Фонтанка».

По данным издания, в ночь на 9 августа у хозяина автомобиля Mitsubishi Pajero сработала сигнализация на брелоке. Он вышел на улицу и увидел рядом с машиной мужчину в одежде черного цвета, который ковырялся в капоте. Автовладелец подошел к незнакомцу со спины и шлепнул того по ягодице. После этого вор упал на землю и больше не шевелился.

Прибывшие на место происшествия врачи констатировали смерть человека в черном. Полицейские проводят разбирательство. Отмечается, что погибшему было около 20 лет.