Российского диджея зарезали за «неправильную» музыку

В одном из кафе Кировского района Ленинградской области диджея убили из-за музыки. Об этом сообщает порталу 47news сообщил источник в местных правоохранительных органах.

Посетителю заведения не понравился репертуар, он потребовал перестать «ставить фигню». Получив отказ, он схватился за нож и ударил диджея в сердце. Пострадавший умер в больнице.

Преступник скрылся.Предположительно, им является мигрант из одной из среднеазиатских республик бывшего СССР.

По словам свидетеля, друзья убийцы также избили посетителя кафе, пытавшегося снять конфликт на смартфон.

1 июня в баре подмосковного поселка Путилково убили 24-летнего бывшего спецназовца Никиту Белянкина. Тот вступился за двоих мужчин, которых избивали мигранты, после чего на него напали и ударили ножом в грудь.

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