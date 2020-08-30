Бывшего махачкалинского полицейского зарезали из-за приставаний к мужчине

В Махачкале убили бывшего сотрудника патрульно-постовой службы. Об этом сообщает телеканал «360».

Убийца добровольно явился в полицию с повинной. Он рассказал, что убитый пригласил его в гости и начал домогаться. В результате пострадавший умер на месте из-за множественных ножевых ранений.

Следователи изъяли орудие убийства и взяли образцы с места преступления.

Телеканал выяснил, что полный тезка убитого с 2018 года владел юридической фирмой в Махачкале.

В 2019 году россиянку обвинили в убийстве своего насильника. Женщина со своим знакомым пришли в квартиру к мужчине, вывезли его в безлюдное место, избили и задушили металлической проволокой. Когда он перестал подавать признаки жизни, пара скрылась с места происшествия.