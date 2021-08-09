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Последствия аварии с автобусом в Саратовской области попали на видео

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Последствия аварии с автобусом в Саратовской области попали на видео. Ролик опубликовало управление Следственного комитета (СК) по региону.

На кадрах видно перевернувшийся на правый бок автобус. У него разбито боковое стекло.

Следственный комитет организовал доследственную проверку. По данным ведомства, 9 августа около 02:00 на 620-м километре автодороги Р-22 «Каспий» вблизи села Большая Ольшанка Калининского района водитель пассажирского автобуса, ехавшего из Белгорода в Саратов, не справился с управлением. Из-за этого автобус опрокинулся в кювет.

В салоне находились 2 водителя и 20 пассажиров. Как сообщалось ранее, пострадали 13 человек. По данным СК, за медицинской помощью обратились 12 человек. Ведомство уточняет точное число пострадавших.

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