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В Саратовской области 13 человек пострадали в перевернувшемся автобусе

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Фото: Nikolay Gyngazov/ Globallookpress.com

В Саратовской области произошло ДТП, рейсовый автобус, следовавший по маршруту Белгород-Саратов опрокинулся на федеральной трассе Р-22. Об этом сообщается на сайте ГУ МЧС по региону. Информация поступила спасателям в 01:30 по московскому времени.

В результате аварии в перевернувшемся транспортном средстве пострадали 13 человек, пишет издание «ЧП Саратов». Два человека в тяжелом состоянии и десять в состоянии средней тяжести были доставлены в больницу. Водителю была оказана помощь на месте, он отказался от госпитализации.

ДТП произошло в районе села Большая Ольшанка, шофер автобуса King Long съехал в кювет, после чего машина перевернулась. Причины происшествия выясняются. На месте работают сотрудники МЧС, ДПС и медики.

Еще одна авария произошла в Прибайкальском районе Бурятии на перевале Пыхта 6 августа. Автобус съехал с дороги, после чего перевернулся. Внутри него находились 25 пассажиров. Количество пострадавших на данный момент выросло до 25 человек. Все они получили травмы легкой степени тяжести и доставлены в республиканскую больницу.

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