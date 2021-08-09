Продавцов «куполов защиты» из секты «Орден пути» отправили в колонию

Суд в Санкт-Петербурге вынес приговор продавцам «куполов защиты», организовавшим секту «Орден пути». Об этом сообщается на официальном сайте прокуратуры города.

Главу секты Гайву Тихомирову и ее помощницу Татьяну Баранову признали виновными по статье 159 («Мошенничество, совершенное группой лиц, в крупном и особо крупном размерах») УК РФ.

С учетом позиции государственного обвинения суд приговорил Тихомирову к пяти годам и шести месяцам лишения свободы в колонии общего режима, а Баранову — к трем годам.

По версии следствия, в период с начала 2012 года по конец 2016-го Тихомирова создала религиозную организацию под названием «Орден пути» и управляла ей. Баранова была активной участницей секты и помогала главе в мошеннических действиях.

Женщины входили в доверие вступивших в секту потерпевших с тяжелым эмоциональным состоянием и убеждали их установить «защитные купола». Такие магические обряды якобы гарантировали защиту жизни, здоровья и семьи от любого негативного воздействия. Тихомирова была профессиональным психологом и имела высшее профильное образование. За свои услуги мошенницы всегда брали крупную сумму денег.

В итоге от действий секты пострадали девять человек. Ущерб составил более 15 миллионов рублей.

Тихомирова была задержана в феврале 2020 года. В это же время в Санкт-Петербурге оперативники провели обыски по делу о мошенничестве в эзотерической организации «Орден пути», продававшей «астральные купола защиты» за 20 тысяч евро. Там были найдены мечи, стилеты, арбалеты, а также литература оккультного и духовного содержания. В квартире также находились различные ампулы и таблетки.

Сообщницу Тихомировой арестовали в августе 2020 года. Баранова вместе с создательницей секты припугнули потерпевшего смертью, если он не совершит обряд и не установит «защитный купол» за 20 тысяч евро.