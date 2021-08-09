Фото Ирины Шейк в бикини взволновало фанатов

Российская супермодель Ирина Шейк опубликовала откровенные снимки и взволновала поклонников. Серия фото появилась на ее странице в Instagram.

На размещенном в сети кадре 35-летнюю знаменитость запечатлели у бассейна. Она была одета в бикини неоново-зеленого цвета и высокие черные кожаные сапоги на каблуках. Ее волосы распущены и уложены волнами, а на лицо нанесен макияж в нюдовых тонах. В руках Шейк держит бокал мартини. На другом снимке модель крупным планом запечатлела свои ягодицы.

Фанаты оценили внешний вид Шейк в комментариях под постом. «О боже, ты такая горячая!», «Шикарная женщина!», «Я не знаю никого красивее тебя!», «Ты ослепила меня своим прекрасным телом!», «Я тебя обожаю», — писали они.

Ранее, в июле, Ирина Шейк показала селфи в откровенном белье и восхитила фанатов. Манекенщица позировала с распущенными волосами боком к зеркалу в кислотно-зеленом бюстгальтере и стрингах черного цвета. На снимок Шейк наложила фильтр с леопардовым принтом в неоновых оттенках, а также фразу: «О нет, куда же она собралась...»