В Госдепе рассказали о попытках России убедить мир в упадке США

Госсекретарь США Энтони Блинкен рассказал о попытках России и Китая убедить мир в упадке Соединенных Штатов. Об этом сообщает РИА Новости.

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По его словам, Москва и Пекин как публично, так и в частном порядке доказывают, что США переживают не лучшие времена. Россия вместе с Китаем пытаются убедить другие страны в том, что лучше связать будущее с их видением мира, чем с американским демократическим, отметил глава Госдепа. Блинкен также напомнил, что Вашингтону с лихвой хватает сил на данный момент.

При этом госсекретарь признал, что конкуренты понемногу теснят США на мировой арене. Он призвал вложить средства во «внутреннее обновление», чтобы Вашингтон мог сохранить за собой глобальное лидерство.

Ранее обозреватель американского консервативного журнала о международной политике The National Interest Марк Кац назвал пять признаков того, что США как империя близки к закату и их гегемонии в мире приходит конец. По его мнению, об этом свидетельствует то, что американские военные не смогли добиться своих целей в многолетних операциях в Афганистане и Ираке, слабо ответили России после событий в Грузии в 2008 году и на Украине в 2014-м. Также Кацу кажется признаком упадка уступка Вашингтоном инициативы в урегулировании конфликтов на Ближнем Востоке и на севере Африки Москве, Анкаре и Тегерану.