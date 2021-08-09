Лавров поиграл словами на празднике в честь закрытия Олимпиады

Российские спортсмены блеснули на летних Олимпийских играх в Токио, несмотря на очевидные проявления предвзятости. Об этом заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров, его слова передает РИА Новости. Видео с его выступления на празднике в Москве в честь закрытия Олимпиады опубликовали в Telegram-канале Mash.

«Преобладает, конечно, восторг и ощущение гордости за страну, которую достойнейшим образом представили эти молодые люди, их тренеры, массажисты, врачи», — подчеркнул глава МИД.

В ходе своей речи на торжественном мероприятии Лавров поиграл словами «рок», rock и ROC. Он отметил, что недоброжелатели хотели, чтобы над «сборной Российского олимпийского комитета (РОК)» и над всеми спортсменами из России на протяжении игр довлел злой рок. По словам министра, эта затея провалилась. «В истории олимпийского движения хештег #WewillROCyou останется как символ вашего умения и желания побеждать», — обратился Лавров к олимпийцам.

Ранее официальный представитель российского МИД Мария Захарова выразила недовольство поведением Вашингтона на Олимпиаде-2020. Она упрекнула США в «слишком большом аппетите» и посоветовала международному сообществу остерегаться нависшей над ними угрозы.

Сборная России на минувшей Олимпиаде в Японии завоевала 71 медаль и заняла пятое место в общекомандном зачете.