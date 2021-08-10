У женщины появилась огромная плешь из-за переживаний по поводу пандемии

У жительницы английского города Борнмут, графство Дорсет, появилась плешь размером с кулак из-за переживаний по поводу пандемии COVID-19. Об этом сообщает издание Daily Mail.

В ноябре прошлого года 33-летняя Шарлотт Хоуксли (Charlotte Hawksley) заметила у себя на затылке проплешину размером с монету. В последующие месяцы у женщины начали выпадать клоки волос, когда она мылась в душе. В конце концов плешь стала огромной, и ее уже невозможно было скрывать без головного убора.

Врачи диагностировали у англичанки облысение, связанное со стрессом. Женщина подтвердила, что испытала сильный стресс в связи с пандемией новой коронавирусной инфекции и тем фактом, что у ее десятилетней дочери диагностировали диабет.

Хоуксли рассказала, что сначала не придала большого значения выпадению волос. «У меня густые волосы, и скрыть небольшую проплешину было несложно. Но затем я заметила, что все больше волос выпадает во время расчесывания. В ванной после мытья головы оставались целые клоки», — отметила она.

Когда плешь стала крупнее, у англичанки начались проблемы с самооценкой. Она начала бояться, что облысеет полностью, не хотела ходить на встречи и знакомиться с новыми людьми.

Недавно волосы Хоуксли начали отрастать заново, хотя плешь до сих пор заметна. Она надеется, что вскоре ее прическа вновь начнет нравится ей и окружающим.

Ранее сообщалось, что жительница английского города Тотнес, графство Девоншир, облысела из-за коронавируса. Доктор посоветовал ей втирать в место выпадения волос мазь на основе кортикостероидов, которые применяют для лечения кожных сыпей и дерматита.