Чубайс назвал самый главный вызов для России

Спецпредставитель президента России по связям с международными организациями для достижения целей устойчивого развития Анатолий Чубайс прокомментировал прогноз изменения климата от группы экспертов ООН. На странице в Facebook он назвал описанные в документе последствия «самым главным вызовом» для России.

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Чубайс опубликовал краткое изложение доклада, подготовленное изданием The Bell. Он заявил, что последние несколько лет перспективы изменения окружающей среды «становятся все более мрачными», и назвал документ «совсем пугающим».

В этом вопросе Чубайс обратил внимание на положительную сторону. «Единственная хорошая новость — это то, что правительство впервые серьезно начало готовить страну к этому вызову, который, по-моему убеждению, будет для нас самым главным уже в ближайшие 10 лет», — подчеркнул политик.

Для решения проблемы с глобальным потеплением крупнейшие экономики мира отказываются от использования нефтегазового топлива. По словам Чубайса, Россия также начала работу в этом направлении. «Действия российского правительства в этом направлении пока свелись к созданию рабочей группы под руководством первого вице-премьера Андрея Белоусова», — отметил спецпредставитель.

Ранее ООН предупредила о росте числа экологических катастроф в ближайшем десятилетии из-за нагревания поверхности Земли на 1,5 градуса. Подобный показатель прогнозировали к 2052 году, однако теперь ожидают значение в 2040 году. Среди возможных последствий назвали аномальную жару, лесные пожары и наводнения.