Олимпийский чемпион обратился к главе UFC и озадачил фанатов

Американский борец-вольник Гэйбл Стивенсон обратился к главе Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Дэйне Уайту. Пост доступен в Twitter-аккаунте спортсмена.

21-летний спортсмен оставил знак приветствия и затегировал аккаунт Уайта, чем озадачил фанатов. Одни решили, что борец намерен перейти в смешанные единоборства (MMA) и предлагал главе UFC подписать с ним контракт. Другие, напротив, убеждены, что Стивенсон лишь хотел обратить на себя внимание Уайта.

Ранее промоутер поздравил американского борца-вольника Дэвида Тэйлора с золотом на Играх в Токио. Стивенсон также стал чемпионом на Олимпиаде, но не был упомянут Уайтом в социальных сетях.

6 августа Стивенсон одолел грузинского борца Гено Петриашвили в финале олимпийского турнира. Он стал сильнейшим в категории до 125 килограммов.

Также на счету Стивенсона золото на Панамериканских Играх в 2021 году в весовой категории до 125 килограммов.