Мужчина придумал необычный способ заработать с помощью кепки

Житель Германии придумал необычный способ заработать деньги с помощью кепки ради благой цели. Об этом сообщает WDR.

Согласно материалу, фермер Маркус Випперфюрт (Markus Wipperfürth) решил привлечь внимание общественности к наводнению, случившемся в понедельник, 12 июля, в Германии. В результате катастрофы погибли 180 человек, пострадали более 750. Более тысячи человек числятся пропавшими без вести.

Мужчина рассказывал в соцсетях о последствиях наводнения и методах их устранения. Помимо этого, он публиковал фото и видео с места событий. На кадрах Випперфюрт запечатлен в бейсболке серо-зеленого цвета бренда Timberland. Герой материала выставил головной убор на аукцион на Ebay, а полученные с продажи кепки деньги пожертвовал нуждающимся.

По словам фермера, он рассчитывал получить за головной убор не более 1500 евро (130 тысяч рублей). Однако на следующий день он обнаружил, что кепку приобрели за 80,3 тысячи евро (семь миллионов рублей). Имя покупателя не раскрывается.

Ранее в августе стало известно, что в результате наводнений в Германии погибли россияне. Российский посол Сергей Нечаев выразил глубокие соболезнования и слова поддержки их семьям, близким и друзьям. Также он заявил, что посольство и российские консульские представительства продолжают отслеживать ситуацию в стране.