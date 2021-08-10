Муж позволил жене-маникюрше тренироваться на его руках и помог ей прославиться

Мужчина позволил своей супруге, которая по профессии является мастером ногтевого сервиса, тренироваться на его руках и помог ей обрести славу. На публикации маникюрши в соцсетях обратили внимание в Daily Star.

Пользовательница Наоми Мари (Naomi Marie) демонстрировала на различных платформах результаты своей работы, чтобы расширить клиентскую базу. В частности, женщина разместила фотографию своего мужа с длинными наращенными ногтями, на которые был нанесен яркий розовый узор. «Это моя огромная поддержка. Он знает, что у меня не так много моделей для практики, поэтому разрешил мне тренироваться на себе», — подписала она свой пост в Twitter.

Публикация маникюрши стала вирусной: она набрала 88 тысяч лайков и около четырех тысяч ретвитов. Другие юзеры восхитились поведением мужа героини материала. «Для меня этот мужчина — идеал. Он просто знает, что это не преуменьшит его мужественности», «Он уверен в своей мужественности и помогает своей возлюбленной. Многим стоит у него поучиться», «Мнение окружающих ничего не значит для этого человека», — хвалили они в комментариях.

В настоящий момент аккаунты Наоми Мари в Twitter и Instagram насчитывают около 40 тысяч подписчиков каждый. Женщина продолжает делиться снимками маникюра с разным дизайном, каждый из них набирает тысячи лайков.

В марте неизвестная мать нарастила ногти своему ребенку ради рекламы косметических услуг. Женщина опубликовала в соцсетях несколько рекламных фотографий, на которых запечатлены руки младенца с длинными ногтями острой формы. Пользователи обругали объявление женщины и принялись критиковать ее в комментариях.