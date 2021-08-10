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В Москве выявили минимальное с 7 апреля число случаев COVID-19 за сутки

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Фото: Илья Питалев / РИА Новости

В Москве за минувшие сутки выявили минимальное с 7 апреля число случаев заражения COVID-19 — 1639. Об этом сообщается на сайте оперативного штаба по борьбе с инфекцией.

Днем ранее в столице зафиксировали 2150 случаев. Темп прироста составил 0,11 процента.

Кроме того, число летальных исходов в Москве возросло на 61, всего с начала пандемии — 26 309. В городе регистрируют менее 100 смертей в сутки уже 15 дней подряд, следует из данных штаба.

В России за минувшие сутки выявили 21 378 новых случаев коронавируса. Общее число с начала пандемии составило 6 491 288. Отмечается, что меньше всего заражений зафиксировали в Чукотском автономном округе (2), Ненецком автономном округе (10) и в Магаданской области (29). За последние 24 часа в стране скончались 792 пациента с COVID-19.

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