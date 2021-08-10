24-летняя велогонщица умерла после жалоб на стресс при соревнованиях

Новозеландская велогонщица Оливия Подмор умерла после жалоб на стресс при соревнованиях в социальных сетях. Об этом сообщает Daily Mail.

24-летняя спортсменка принимала участие в Олимпиаде в Рио-де-Жанейро. Незадолго до смерти Подмор пожаловалась в социальных сетях на давление, с которым сталкиваются спортсмены в случае неудач.

«Чувство победы неповторимо, но точно так же неповторимо и ощущение после поражения, непопадания в состав сборной, травмы», — написала Подмор, но вскоре удалила пост.

Спортсменка умерла 9 августа в Кэмбридже. Причины смерти не уточняются.

В 2015 году Подмор завоевала серебро и бронзу на чемпионате мира среди юниоров в Астане. На Олимпиаде-2016 спортсменка не сумела преодолеть квалификационный раунд. Также на счету Подмор победа на чемпионате Новой Зеландии по кейрину.