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Умерла трехкратная олимпийская чемпионка в составе сборной СССР

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Фото: В. Галактионов / РИА Новости

Советская легкоатлетка Тамара Пресс умерла в возрасте 83 лет. Об этом сообщает Telegram-канал «Известия».

Спортсменка становилась многократной призеркой в толкании ядра и метании диска. В частности, Пресс — трехкратная олимпийская чемпионка. Она завоевала золото на Играх в Риме 1960-го и выиграла две золотые медали на Олимпиаде в Токио четыре года спустя.

Также Пресс неоднократно занимала первое место на чемпионате Европы. На турнире в Стокгольме в 1958-м советская легкоатлетка выиграла две золотые медали, показав лучший результат в метании диска и толкании ядра. То же достижение она повторила на соревнованиях в Белграде в 1962 году.

В 2004 году умерла родная сестра спортсменки, двукратная олимпийская чемпионка Ирина Пресс. Она выступала в пятиборье и в беге на 80 метров с барьерами.

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