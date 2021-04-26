Умерла трехкратная олимпийская чемпионка в составе сборной СССР

Советская легкоатлетка Тамара Пресс умерла в возрасте 83 лет. Об этом сообщает Telegram-канал «Известия».

Спортсменка становилась многократной призеркой в толкании ядра и метании диска. В частности, Пресс — трехкратная олимпийская чемпионка. Она завоевала золото на Играх в Риме 1960-го и выиграла две золотые медали на Олимпиаде в Токио четыре года спустя.

Также Пресс неоднократно занимала первое место на чемпионате Европы. На турнире в Стокгольме в 1958-м советская легкоатлетка выиграла две золотые медали, показав лучший результат в метании диска и толкании ядра. То же достижение она повторила на соревнованиях в Белграде в 1962 году.

В 2004 году умерла родная сестра спортсменки, двукратная олимпийская чемпионка Ирина Пресс. Она выступала в пятиборье и в беге на 80 метров с барьерами.