Задержан бывший глава правительства Северной Осетии

Бывший глава правительства Северной Осетии Сергей Такоев задержан по делу о крупной растрате. Об этом «Ленте.ру» сообщила официальный представитель Следственного комитета России Светлана Петренко.

Кроме того, подозреваемыми по делу проходят экс-министр туризма региона Алан Диамбеков и глава Осетинского завода автомобильного и тракторного электрооборудования Аида Габараева. Они также задержаны.

Возбуждено уголовно дело по части 4 статьи 160 («Присвоение или растрата в особо крупном размере») УК РФ. В домах фигурантов дела проводятся обыски.

Ранее первый заместитель министра природных ресурсов и экологии Хакасии Сергей Глушков стал фигурантом уголовного дела о хищении. По версии следствия, он может быть причастен к растрате имущества в процессе ликвидации автономного учреждения. Глушкова отстранили от должности.