На «Островский Fest» в Кинешме выступит Сергей Безруков

В Ивановской области открылся III Международный фестиваль камерных театральных форм «Островский Fest». Об этом сообщает «ИвановоНьюс».

Мероприятие в Кинешме началось с лазерного шоу и спектакля «Апология абсурда» московской театральной группы «Подтекст». В зале театра имени Островского показали арт-фантазию с образами города и его достопримечательностями.

В прошлом году из-за пандемии коронавируса «Островский Fest» состоялся в онлайн-формате. В этом году фестиваль проводят с заполняемостью площадки на 50 процентов. Идейная вдохновительница мероприятия Наталья Сурков заявила, что организаторы соблюдают все требования, связанные с ограничениями из-за COVID-19.

Отмечается, что на фестиваль приехали театральные группы из Армении, Беларуси, Украины, Кыргызстана, Косова, Норвегии, Ирана и российских городов. Закрытие «Островский Fest» пройдет 15 августа. В этот день на мероприятии выступит актер Сергей Безруков.