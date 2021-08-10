Раскрыт способ борьбы с опасной тревожностью

Иммуномодуляторы в сочетании с антидепрессантом флуоксетином способны справиться с тревожностью, которая может привести к опасным психическим нарушениям. Новый способ борьбы со стрессом раскрыли российские ученые с коллегами из Маастрихтского университета в Нидерландах. Об этом сообщается в пресс-релизе на сайте Годнауки.рф.

Исследователи смоделировали длительный стресс у рыб данио-рерио, включая неблагоприятную температуру воды, наличие хищника или его запаха, яркий свет или темноту, а также отсутствие пищи. В качестве антидепрессанта ученые использовали широко применяемый в медицине препарат флуоксетин вместе с липополисахаридом и эйкозапентаеновой кислотой, оказывающими противовоспалительное действие. У испытывающих стресс рыб менялось поведение: животные предпочитали плавать у дна, а также уходили из обычно комфортной малоосвещенной части аквариума, куда подавался электрический ток.

После того как рыб умертвили, исследователи проанализировали их нервные ткани, чтобы изучить гормональный статус. Оказалось, что антидепрессанты и иммуномодуляторы снимали стресс и уменьшали уровень связанного с ним норадреналина. Сочетание флуоксетина с эйкозапентаеновой кислотой имело сильный эффект, восстанавливая спокойное поведение рыб и нормализуя уровень стрессового гормона. Липополисахарид, наоборот, усиливал тревожность.

Ученые планируют глубже изучить взаимодействие флуоксетина и иммуномодуляторов эйкозапентаеновой кислоты и липополисахарида между собой, чтобы понять механизмы усиления или ослабления их эффективности в борьбе со стрессом.