Утечка хлора в Норвегии погубила огромную популяцию рыб

Практически сто тысяч лососей погибло на рыбной ферме в городе Альта на севере Норвегии. Как пишет Associated Press, огромную популяцию рыб погубила утечка хлора из резервуара для очистки воды.
По оценкам компании Grieg Seafood, которой принадлежит ферма, в воду попало 15 тысяч литров ядовитой жидкости. Обычно она используется для дезинфекции воды после убоя рыбы, а сейчас сорвала поставку крупной партии лосося.
Полиция Норвегии сообщила в своем Twitter, что большая часть находившихся в загоне рыб погибла, а химический раствор направился в Атлантический океан. По словам полицейского Штайна Хьюго Йоргенсена (Stein Hugo Joergensen), токсичный газообразный хлор на сушу не попадет, причина произошедшего все еще выясняется.
Grieg Seafood считается одной из крупнейших в мире компаний по производству лосося. У нее есть фермы в Норвегии, Канаде и у британских Шетландских островов.
Тем временем в России рыбаки незаконно выловили более четырех тонн тихоокеанского лосося. В общей сложности трое браконьеров в Соболевском районе Камчатского края поймали сетью около 2500 рыб.