Венедиктов упрекнул Соловьева в создании фейкового аккаунта Ахеджаковой

Главный редактор радиостанции «Эхо Москвы» Алексей Венедиктов упрекнул телеведущего Владимира Соловьева в создании фейкового аккаунта актрисы Лии Ахеджаковой в Twitter. Пост опубликован в Telegram-канале Венедиктова.

Венедиктов заявил, что в соцсети существует фейковый аккаунт Ахеджаковой, с которого «рассылается разная хренотень».

«Соловьев, выдавая его за подлинный, третий день вываливает тонны грязи на Лию Меджидовну. Сам создал?» — поиронизировал главред «Эха Москвы».

9 августа сообщалось, что высказывания Соловьева в адрес Ахеджаковой раскритиковал актер Алексей Панин. «Я понимаю что он [Соловьев] больной и обращать на него внимания не следует, но то, что он позволил себе говорить в адрес Лии Ахеджаковой, переходит все границы!» — возмутился артист и пообещал заплатить 500 евро тому, кто плюнет в лицо российскому телеведущему.

Ранее Соловьев в своем шоу на YouTube показал кадры из спектакля с участием Ахеджаковой. На снимках, на которых целуются мужчины, запечатлена и сама актриса: она держит плакат с надписью «На выкуп из чеченского плена». Ведущий назвал Ахеджакову «стареющим посмешищем» и заявил, что она попала в «лапы ЛГБТ». Он также посчитал спектакль «позорищем» и обнаружил в нем пропаганду ЛГБТ и неуважительного отношения к ветеранам.